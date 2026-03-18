Mercolleida pren el control de la direcció i la gestió d’Edullesa
L’operació permetrà garantir-ne la viabilitat i permet una futura fusió entre les dos entitats. La llotja va tancar 2025 amb un actiu de més de 5,1 milions
El consell d’administració de Mercolleida va aprovar ahir un contracte de prestació de serveis que preveu que la llotja agropecuària es faci càrrec de la direcció, la gestió administrativa, la comptabilitat, el control econòmic i el seguiment de l’Estació Duanera Lleidatana SA (Edullesa), així com del lloguer de les seues instal·lacions. L’operació permetrà garantir la viabilitat d’aquesta estació duanera lleidatana. Aquest és un pas imprescindible previ per a una futura fusió entre les dos entitats mercantils. En aquest sentit s’espera el resultat de les consultes efectuades a l’Agència Estatal d’Administració Tributària sobre les implicacions fiscals i duaneres que suposarien aquesta fusió. El contracte, que ja va ser aprovat prèviament per Edullesa, té una vigència d’un any prorrogable.
L’estació duanera, ubicada al polígon industrial El Segre, és un magatzem de dipòsit temporal que dona servei a la indústria lleidatana, especialment al sector agroalimentari, ja que permet gestionar tots els tràmits necessaris per a les gestions d’importació i exportació de productes fora de la Unió Europea. Està participada principalment per la Paeria, la Diputació, la Cambra de Comerç i Afrucat.
Mercolleida va presentar un informe el novembre de l’any 2024 en el qual alertava de la difícil situació que travessava Edullesa i que en posava en risc la viabilitat. Aleshores, entre les possibilitats per poder garantir la seua continuïtat es va posar sobre la taula la possibilitat d’una fusió amb Mercolleida.
Memòria de 2025
Paral·lelament, el consell d’administració també va aprovar els comptess anuals de l’exercici 2025, que van ascendir a 91.161,35 euros, un 19,4% més que en l’exercici anterior. Mercolleida va tancar l’any amb un actiu de 5.179.723,37 euros. Una de les novetats de l’exercici ha estat la posada en marxa de la primera Junta de Preus del sector de Greixos i Farines Animals a nivell estatal, una iniciativa que consolida la centralitat de Mercolleida com a agent essencial en el món agroalimentari i reforça la capitalitat econòmica de Lleida en aquest sector. També van destacar el lideratge i el paper clau de la llotja i de la junta de preus en la crisi del sector porcí provocada per l’arribada de la pesta porcina africana, de la qual es va detectar un primer focus el novembre a Collserola.