Produir pinso és 20 euros més car per tona amb el conflicte de l’Iran
El sector ramader tambéha d’afrontar l’increment del cost energètic
Els problemes per al sector ramader s’han multiplicat des de l’inici de la guerra a l’Iran. D’una banda, ha d’afrontar l’increment del cost energètic, amb un petroli que es dispara en funció dels nivells de tensió amb Washington (vegeu més informació a la pàgina 26). A més, el tipus de canvi euro-dòlar penalitza les importacions.
Economia
La guerra d’Ucraïna dispara els preus dels cereals i pressiona encara més la ramaderia
Eva M. Muruaga
Fonts del sector apunten que des de l’inici de la guerra de l’Iran, la pujada del cost de producció del pinso se situa en uns 20 euros per tona. Tot amb el temor que les hostilitats a l’estret d’Ormuz pugui consolidar una altra pujada de 20 o fins i tot 25 euros per tona en aquest segon semestre de l’any.
Per al sector del porcí suposaria agreujar els números rojos que pateix per la crisi de la pesta i per al pollastre podria representar 9 cèntims per quilo, una xifra que pot semblar petita però que en realitat és molt elevada en un sector on els marges són ajustats.