BANCA
El BBVA guanya 6.051 milions fins al juny, al créixer un 11 per cent
El BBVA va obtenir un benefici de 6.051 milions d’euros el primer semestre del 2026, un 11,1% més que en el mateix període de l’any anterior, i ha anunciat el llançament d’un nou programa de recompra d’accions per valor de 2.000 milions d’euros. Segons va informar ahir la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), el creixement del benefici s’ha vist impulsat pel bon comportament dels ingressos recurrents i afavorit per l’increment de l’activitat creditícia, amb un increment dels crèdits a empreses del 13% i del 7% a particulars. Per àrees de negoci, a Espanya el benefici atribuït va assolir els 2.172 milions d’euros en el semestre, un 2,3% més interanual; a Mèxic, els 2.979 milions d’euros, un 8,2% més; a Turquia, els 532 milions, un 29,1% més a tipus constants; a Amèrica del Sud, els 556 milions (un 33,6% en euros corrents), i la resta de negocis, 508 milions (60% més).
El conseller delegat del BBVA, Onur Genç, va defensar que la profunda reorganització de la cúpula directiva anunciada respon a un relleu generacional amb què l’entitat busca afrontar la transformació que, segons el seu parer, provocarà la intel·ligència artificial a la banca els propers anys.