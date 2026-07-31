CONSUM
Carburants i llum eleven la inflació al 3,5 %, màxim des de l’any 2024
L’1 de juliol es va eliminar la rebaixa de l’IVA de gasolines i gasoils. L’operació sortida serà la més cara des del 2023 perquè repostar s’ha encarit un 15%. Demana reduir a zero l’IVA dels aliments bàsics
Els preus van augmentar a Espanya un 3,5% al juliol respecte al mateix mes del 2025, una dada tres dècimes superior a la de juny (3,2%) a causa de l’encariment dels carburants d’automoció i l’electricitat, que eleva la inflació al nivell més alt des del maig del 2024. L’Institut Nacional d’Estadística (INE) va publicar ahir la dada avançada de l’índex de preus de consum (IPC) i el 13 d’agost oferirà el definitiu.
El pla de resposta al conflicte bèl·lic a l’Orient Mitjà va eliminar des de l’1 de juliol la rebaixa de l’IVA dels carburants que havia estat en vigor des del març, amb la qual cosa va tornar al tipus general del 21%. L’impost especial d’hidrocarburs es va veure rebaixat en 15 cèntims per litre al juliol, 10 cèntims per litre a l’agost i 5 cèntims per litre al setembre, quan el descompte vigent fins al juny equivalia a 14,49 cèntims per litre de gasolina de 98 octans i 4,9 cèntims per litre de gasoil.
El ministre d’Economia, Carlos Cuerpo, va afirmar que segueix el context internacional “complex”, marcat per la guerra a l’Iran, “la pressió sobre els carburants de la qual ha fet que la inflació” s’elevi, malgrat que segueixen en vigor els descomptes a les gasolineres. Segons el ministeri, el pla de resposta a l’impacte de la guerra a l’Iran ha permès reduir la inflació en una mitjana d’un punt percentual en els últims mesos, més del 60 per cent de la pujada de preus derivada de l’impacte del conflicte.
Operació sortida
D’altra banda, el preu dels carburants encadena aquesta setmana la quarta pujada consecutiva i acumula ja un encariment de més del 15 per cent, després de decaure la rebaixa de l’IVA al 10 per cent a començaments d’aquest mes, cosa que ha portat la gasolina i el dièsel a registrar els seus preus més cars per a una operació sortida de vacances d’agost des del 2023. L’agost és un dels períodes de l’any en què més desplaçaments de vehicles es registra, amb un total de 54,5 milions de llarg recorregut previstos per a tot el mes.
En concret, el preu mitjà del litre de gasolina s’ha incrementat aquesta setmana gairebé un 4% respecte a l’anterior, per situar-se en els 1,644 euros, consolidant-se d’aquesta menra en màxims des de la setmana del 23 de març.
Per la seua part, el preu mitjà del litre de gasoil s’ha situat en els 1,722 euros, després d’encarir-se un 6,16% respecte a la setmana passada, i se situa en nivells de principis de maig, segons les dades fetes públiques pel Butlletí Petroler de la Unió Europea.
La pujada dels carburants d’aquestes últimes setmanes es produeix a rebuf de la volatilitat en els preus del petroli davant de la inestabilitat pel conflicte a l’Orient Mitjà.
Els preus dels aliments de la cistella de la compra han pujat un 0,5% al juliol, la qual cosa situa el cost dels productes bàsics molt a prop del màxim assolit el mes d’abril passat, segons informa l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU).
L’associació de consumidors indica que la retirada dels ajuts als carburants i l’electricitat, juntament amb la prolongació de la guerra de l’Iran repercuteixen en una nova pujada dels preus, especialment dels aliments frescos i els productes de drogueria, segons l’estudi en el qual recullen l’evolució dels preus de 100 aliments frescos i en conserva, juntament amb els productes de drogueria i higiene més comuns en vuit cadenes (Alcampo, Ahorramas, Carrefour, Día, Mas, Lidl, Mercadona i Supermercados El Corte Inglés).
D’aquesta manera, les partides que més han pujat de preu aquest juliol són el peix (2,75%), els productes de drogueria i higiene (1,73%), les fruites i verdures (1,18%), les begudes (0,65%), i, en menor mesura, els lactis (0,42%) i la carn i xarcuteria (0,24%), mentre que l’única partida que ha baixat de preu és la dels aliments de rebost (-0,70%), que agrupa aliments envasats, no peribles i bàsics de llarga durada.
En un context en el qual l’IPC acumula ja una pujada general del 23,9% en els últims cinc anys i del voltant del 36% en els aliments per al mateix període, l’OCU ha insistit al Govern espanyol que redueixi l’IVA als aliments bàsics del 4% al 0%.
Considera a més que la reducció de l’IVA hauria d’incloure la carn i el peix, una partida difícil o molt difícil d’afrontar per a fins un 40% de les famílies, segons càlculs de l’OCU.