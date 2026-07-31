Concentració d’UGT Fica a Lleida per exigir la celebració d’un congrés
Afiliats i delegats d’UGT FICA Lleida s’han concentrat davant la seu del sindicat a la Rambla de Ferran per reclamar la celebració d’un congrés que els permeti elegir a una nova executiva provincial.
Denuncien que la federació territorial porta més d’un any sota control d’una comissió gestora dirigida des de Barcelona, després de la sortida de l’última executiva. Aquesta figura, afirmen, està contemplada als Estatuts com a excepcional i transitòria.
L’últim secretari general de la federació, Xavi Perelló, va lamentar que està situació està perjudicant el treball dut a terme durant tots aquests anys. “Si hem aconseguit ser la primera força sindical a Lleida és gràcies a l’esforç que s’ha fet des del territori”. En aquest sentit, va assegurar que en la gestora, per exemple, no hi ha representació de la indústria agroalimentàries, de gran pes a la província.
La secretària general d’UGT FICA Catalunya, Antonia Fuentes, va afirmar en declaracions a aquest diari que el congrés se celebrarà quan es “donin les circumstàncies adequades” i que la comissió gestora compleix les normes i el reglament de la federació i els estatuts dels òrgans superiors vigents, inclosos els temps de prolongació de la mateixa.