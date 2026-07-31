ARGICULTURA
Lleida busca candidats a les “estrella Michelin de l’agricultura”
Amb tres categories: innovació, sostenibilitat i aplicació de tecnologia. Pretén reconèixer el lideratge dels professionals
La fira Expo AgriTech 2026 i Asaja busquen els millors agricultors de Lleida per a la segona edició dels Premis Armilla Agricultor, que qualifiquen com els “estrella Michelin de l’agricultura”. Es tracta de reconèixer el lideratge dels professionals, que incorporen nous cultius, optimitzen l’ús dels recursos, recuperen la salut de les terres o recorren a tecnologies avançades per produir d’una manera més eficient, competitiva i sostenible.
La primera edició va rebre més de 700 candidatures i va seleccionar més de cinquanta finalistes procedents de diferents territoris per reconèixer tres guanyadors estatals.
“Els Premis Armilla Agricultor consoliden així una comunitat de professionals que estan demostrant des de les seues explotacions com la transformació tecnològica pot traduir-se en una millor productivitat, una gestió més eficient dels recursos i noves oportunitats de futur”, afirmen els organitzadors.
Els guardons estan dirigits a tots els agricultors de l’Estat espanyol, amb independència de la mida, la ubicació o el tipus d’explotació, que estiguin contribuint al progrés del sector mitjançant la innovació, la sostenibilitat o la incorporació de tecnologia.
Per poder participar en els reconeixements, Lleida ja ha obert la seua convocatòria. Els professionals interessats podran presentar la seua candidatura fins al proper 15 d’octubre en una de les següents categories: innovació en cultius i insummes, sostenibilitat i aplicació de la tecnologia. De cada província se seleccionaran tres finalistes, un per cada categoria, que participaran en la gala estatal.
La cerimònia tindrà lloc el proper 5 de novembre a Màlaga, durant la segona i última jornada d’Expo AgriTech 2026.