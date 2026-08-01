AGRICULTURA
Agroseguro paga 2 milions a cerealistes lleidatans
Pels sinistres d’aquesta campanya del 2026. La majoria corresponen als d’hivern, amb la collita acabada
Agroseguro ha abonat des de començament d’any a Lleida 1,9 milions d’euros en indemnitzacions pels sinistres registrats en les produccions de cultius herbacis. Majoritàriament corresponen a cereal d’hivern, la campanya del qual ja ha finalitzat. A més, els propers dies, està previst que s’abonin 135.000 euros més a productors de la demarcació, de manera que les indemnitzacions superaran a Lleida els 2 milions d’euros. La província va viure durant la primavera passada fins a tres episodis de tempestes de granís que van afectar les comarques del pla, causant danys en centenars d’hectàrees de cultius de cereal. Les pedres poden generar danys severs al trencar les espigues, tombar el gra a terra o destrossar les fulles. Depenent de la força de la tempesta i l’estat del cultiu, les pèrdues poden oscil·lar entre el 50% i el 100%. Aquests episodis també van causar destrosses en camps de panís i de fruita dolça, el cultiu que va resultar més afectat.
Lleida concentra el gruix dels ajuts abonats a Catalunya, que en conjunt assoleixen els 3 milions d’euros. La resta es reparteixen entre Tarragona (430.000 euros), Girona (410.000 euros) i Barcelona (260.000 euros). En total, el sistema d’Assegurances Agràries Combinades ha abonat més de 40 milions a nivell estatal a productors de cultius herbacis pels sinistres registrats a la campanya 2026. Corresponen, principalment, a Castella i Lleó (14,6 milions), Aragó (7,9 milions), Castella-la Manxa (6,3 milions), Andalusia (6,1 milions), Catalunya (3 milions) i Navarra (1,1 milions). Només en l’última setmana s’han abonat 14,4 milions d’euros a cerealistes assegurats a 39 províncies. A més, Agroseguro també ha indemnitzat en els últims dies agricultors que tenen contractades altres línies d’assegurança, com per exemple fruiters (2,2 milions) i cítrics (1,8 milions), entre d’altres, així com 3 milions per sinistres registrats en el conjunt de les assegurances pecuàries. En total, es van abonar gairebé 23 milions d’euros en indemnitzacions.