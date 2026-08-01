CaixaBank concedeix préstecs per valor de 195,3 milions a Lleida fins al juny
CaixaBank ha aprovat l’adjudicació de 195,33 milions d’euros en noves operacions de finançament a clients particulars a la província de Lleida durant la primera meitat d’aquest 2026. Aquesta xifra suposa un increment del 5,4% en comparació amb el mateix període de l’any anterior i s’ha destinat, principalment, a l’adquisició d’habitatges i a crèdits de consum. El gruix del finançament es va concentrar al sector immobiliari, on l’entitat va concedir préstecs hipotecaris per un valor superior als 117 milions d’euros. Aquesta dada representa un notable creixement de l’11,5% respecte al primer semestre de l’any passat. Per la seua part, el crèdit destinat al consum també va registrar una evolució a l’alça.
Els particulars de la demarcació van rebre 70,65 milions d’euros per a aquesta finalitat, la qual cosa equival a un augment de l’1,8%. Els 7,08 milions d’euros restants es van assignar a altres tipologies de préstecs. El director territorial de CaixaBank a Catalunya, Josep Maria Gonzàlez, va destacar la solidesa de l’economia local a l’assenyalar que “aquestes dades confirmen que el consum a la demarcació de Lleida continua a un bon ritme”. Així mateix, Gonzàlez va expressar la seua confiança que la millora del mercat laboral i l’optimisme que els consumidors continuïn actuant com a motors econòmics durant els propers anys, reafirmant el compromís del banc de “mantenir-se a prop dels seus clients”. L’entitat compta amb un fort arrelament local a Lleida, territori on disposa d’una xarxa de 80 oficines per donar servei als seus clients.