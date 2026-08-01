SINDICAT
Concentració de FICA UGT de Lleida per reclamar un congrés
Afiliats i delegats d’UGT FICA Lleida es van concentrar ahir davant de la seu del sindicat a la rambla Ferran per reclamar la celebració d’un congrés que els permeti elegir una nova executiva provincial. Denuncien que la federació territorial porta més d’un any sota control d’una comissió gestora dirigida des de Barcelona, després de la sortida de l’última executiva. La figura del gestor, afirmen, està contemplada als estatuts com a excepcional i transitòria i això és una cosa que no s’està complint. L’últim secretari general de la federació, Xavi Perelló, va lamentar que aquesta situació està perjudicant el treball dut a terme durant tots aquests anys. “Si hem aconseguit ser la primera força sindical a Lleida és gràcies a l’esforç que s’ha fet des del territori.” En aquest sentit, va assegurar que a la gestora, per exemple, no hi ha representació de la indústria agroalimentàries, de gran pes a la província. Perelló, que va mostrar la seua absoluta decepció amb el sindicat, va titllar la seua cúpula de “feixista” i d’únicament pensar en el pròxim cicle electoral.
La secretària general d’UGT FICA Catalunya, Antonia Fuentes, va afirmar en declaracions a aquest diari que el congrés se celebrarà quan es “donin les circumstàncies adequades” i que la comissió gestora compleix les normes i el reglament de la federació.