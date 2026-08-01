ENERGIA
Els carburants es disparen avui sis cèntims el litre al baixar els ajuts
El dièsel és un 24% més car que fa un any i la gasolina, un 12%. El rebut de la llum s’encareix un 17% al juliol pel repunt del mercat a l’engròs
Els conductors afronten des d’avui l’encariment de la gasolina i el gasoil. La Confederació Espanyola d’Empresaris d’Estacions de Servei (CEEES) adverteix que el preu de venda al públic dels carburants registrarà una pujada directa de més de sis cèntims per litre per l’increment de l’Impost Especial d’Hidrocarburs. El descompte que fins ara s’aplicava als carburants a través d’aquest impost perquè els ciutadans facin front a les conseqüències econòmiques del conflicte a l’Orient Mitjà, baixa avui de 15 cèntims a 10 cèntims per litre.
Però les estacions de servei expliquen que a la reversió de l’alleujament fiscal, aquests cinc cèntims directes, cal sumar el seu corresponent IVA addicional, superant en total els 6 cèntims d’encariment per litre al sortidor.
D’aquesta forma, la gran operació sortida de vacances d’agost, i retorn dels que les han acabat al juliol, es converteix en la més cara per als conductors des del 2023.
Nou cop al setembre
Al setembre hi haurà una nova rebaixa de l’anomenat alleujament fiscal, que passarà dels 10 als 5 cèntims, amb la qual cosa hi haurà un nou cop per a la butxaca dels conductors.
El preu mitjà del litre de dièsel a la península Ibèrica era ahir un 24,3 per cent més car que fa dotze mesos, mentre que en el cas de la gasolina el repunt marcava un 12,3 per cent, segons una anàlisi portada a terme per Facua-Consumidors en Acció.
D’altra banda, la factura elèctrica d’un usuari mitjà acollit a la tarifa regulada –el denominat Preu Voluntari per al Petit Consumidor (PVPC)– s’ha encarit un 17% el mes de juliol en comparació amb el mes anterior, situant-se en els 77,84 euros davant dels 66,63 euros de juny, segons l’anàlisi realitzada per l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU).
Aquest increment al rebut per a un usuari mitjà –amb una potència contractada de 4,6 quilowatts (kW) i un consum mensual de 292 kilowatts hora (kWh)– s’ha degut, principalment, al fort repunt del mercat a l’engròs de l’electricitat, el preu mitjà de la qual ha escalat fins als 104,75 euros/MWh, un 51% més que el mes anterior i registrant el seu nivell més alt des de febrer del 2025.
Així, l’OCU va destacar que aquest encariment ve des del mes de març passat, coincidint amb la guerra a l’Iran, la qual cosa ha portat els preus a l’engròs a acumular ja una pujada del 151 per cent.