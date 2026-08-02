DIETA
El consum de fruita de llavor cau un 63% i el de pinyol repunta gairebé un 61% des del 2008
Per càpita, segons el ministeri d’Agricultura, que destaca el creixement d’altres d’exòtiques
El consum de fruita manté una tendència a la baixa des de l’any 2008 a Espanya, segons alerta el ministeri d’Agricultura en el seu Informe del consum alimentari a Espanya 2025. L’única excepció en aquest període es va registrar el 2020, coincidint amb la covid-19. Fins a l’any passat, la contracció ha estat del 16,4% en el volum total de compres. Però l’evolució no és igual per als diferents tipus. “Els cítrics i la fruita de llavor (pomes i peres) són segments fructícoles que representen les caigudes més grans en aquest període, amb disminucions del 36,0% i 62,9% respectivament”, afirma el ministeri que dirigeix Luis Planas.
“En contrast, altres segments o grups de fruites presenten un creixement al llarg del període. Les fruites amb pinyol (préssecs o nectarines per exemple) són el grup amb més expansió des del 2008, amb un augment del 60,5%”, indica el ministeri. Dit d’una altra forma, una de freda i una de calenta per als productors de fruita de Lleida, amb una evolució favorable en fruita de pinyol i alarmant en fruita de llavor.
D’altra banda, les exòtiques acaparen un 19,7% de volum incrementat en aquest període.
Així mateix, els fruits rojos i l’agrupació de melons i síndries creixen de l’ordre del 10,9% i 6,9% respectivament.
Es detecta un canvi en la manera de consumir fruita a les llars amb un desplaçament de les tradicionals cap a altres de “més noves”, com són els fruits rojos.
L’informe avalua el consum el 2025 respecte a l’any anterior. En aquest cas, reflecteix una estabilitat en la compra de fruites de llavor en volum (+0,8%), mentre que en valor repunta un 9,5% per l’evolució dels preus en els punts de venda. En el cas de la fruita de pinyol, baixa el volum un 3,3%, mentre que l’import econòmic puja un 9,5%. S’ha de tenir en compte que la reducció de collita l’estiu passat es va traduir en una pujada de preus l’estiu passat. Així les coses, cada espanyol va consumir l’any passat 13,60 quilos de fruita de llavor i 7,83 de pinyol. Del total de 81,50 quilos ingerits, els reis van ser les fruites exòtiques (18,25), els cítrics (18,25) i els melons i síndries (16,09). El plafó es completa amb 2,68 quilos de fruits rojos i 4,12 d’altres fruites.
Edats i classe social
El consum per càpita de fruita fresca assoleix els 81,58 quilos per persona. Els nivells més alts es registren entre els retirats i jubilats (164,94 kg), els adults independents (141,02 kg) i les parelles adultes sense fills (112,06 kg).
Davant d’aquests col·lectius, els consums més baixos corresponen a parelles joves amb fills petits (38,38 kg) i parelles joves sense fills (48,75 kg), situant-se per sota de la mitjana.
Aquesta dada posa de manifest els col·lectius en els quals és clau fomentar la compra de fruita, precisament entre els col·lectius més joves. És necessari convertir-los en consumidors d’avui i del futur.
D’aquí la importància de les campanyes, per exemple de promoció a les escoles i en temporades concretes, com l’estiu. Els nens, expliquen alguns experts, poden convertir-se en els promotors dins de les seues famílies.
L’estudi reflecteix també que els consumidors de nivell socioeconòmic baix són els que més fruita fresca consumeixen l’any 2025, amb 118,24 kg per persona, mentre que els del nivell alt es limita a 65,14 kg.