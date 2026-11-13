RELLEU
Xavi Esteve, president de la Trobada al Pirineu
Xavi Esteve Roca, soci director de Motor Tàrrega, serà el nou president de la Trobada Empresarial al Pirineu. Així ho va anunciar ahir l’organització, que també va informar que la presidenta, Montse Pujol, passarà a la vicepresidència de la Trobada, que reuneix anualment l’empresariat lleidatà, català i andorrà a la Seu d’Urgell. Esteve, fins ara vicepresident de l’entitat, va acceptar aquesta nova responsabilitat amb “orgull” i amb “el compromís de continuar el camí fet”. “El nostre treball és impulsar la Trobada perquè continuï sent un espai de reflexió i desconnexió”, va assenyalar el soci director de Motor Tàrrega, grup que reuneix més de 400 empleats a més de 20 centres de treball. Per la seua part, Pujol –que seguirà a la junta directiva de l’organització– va explicar que aquest canvi és per causa de “motius personals i professionals”. “Ho deixo amb la tranquil·litat de saber que el projecte queda en molt bones mans”, va apuntar.