INICIATIVA
Projecte de sostenibilitat europeu per reduir la dependència del plàstic
Amb l’impuls d’envasos agroalimentaris
Empreses, centres d’investigació, i representants institucionals es van reunir ahir al Parc Agrobiotech de Lleida per donar el tret de sortida al projecte europeu AgriBioPack, amb l’objectiu d’impulsar envasos sostenibles en el sector agroalimentari. La iniciativa, que comença aquest mes i té una durada de tres anys, busca crear corredors de bioeconomia, és a dir, utilitzar recursos disponibles per convertir-los en bioplàstics per a envasos, segons va exposar Miquel Àngel Cubero, directiu de Food & Agri Tech Europe. “Volem produir alternatives als envasos actuals i que al final del projecte les empreses el llancin al mercat”, va dir Cubero, que va insistir en la importància de reduir la dependència del plàstic, amb origen en el petroli.
En el cas de Lleida, va posar l’exemple dels transformats a partir de la fruita que ara no tenen valor comercial, però que podrien utilitzar-se com a base fermentativa per obtenir bioplàstics o com a càrregues per ajudar que aquest material tingui un altre tipus de característiques.
El projecte es basa en quatre cadenes de valor vinculades a diferents zones d’Europa. A més de la fruita (a Lleida), es tracten el peix i marisc a Ligúria (Itàlia), el menjar per emportar a Salònica (Grècia) i els productes carnis i lactis a Tipperary (Irlanda). Kevin Ryan, director de projectes de la Irish Bioeconomy Foundation, va destacar l’impacte social i laboral de la iniciativa en aquesta zona rural, després de la pèrdua de 400 llocs de treball el 2015 pel tancament d’una mina que s’ha convertit en un campus de bioeconomia. A més, va apuntar que amb avenços d’investigació, els bioplàstics poden ser més econòmics.