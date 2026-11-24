MERCAT
Brussel·les investiga Coca-Cola per abús de mercat
Per posar traves al comerç dels seus refrescos entre països de la UE. A través d’incentius a establiments a l’engròs i minoristes
La Comissió Europea ha obert una investigació contra Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) per abús de posició en contra de les regles europees de competència, amb l’objectiu d’obstaculitzar el comerç transfronterer dels seus refrescos, per exemple amb incentius a clients minoristes per limitar les exportacions a Espanya. L’Executiu comunitari sospita que la companyia hauria ofert descomptes a supermercats i altres comerços minoristes a canvi que no venguessin refrescos amb gas i begudes isotòniques a altres països de la UE. També l’acusa d’utilitzar envasos amb diferents formats segons el mercat per posar traves a la comercialització entre països i oferir incentius als establiments per limitar les importacions de refrescos a Espanya. Així mateix, Brussel·les sospita que l’embotelladora hauria impedit que grans clients a l’engròs negociessin els preus i les compres de refrescos amb gas i begudes isotòniques per a diversos països alhora, obligant-los a tancar acords per separat.
En cas que es demostri, les pràctiques investigades podrien constituir una vulneració de les normes de competència de la UE que prohibeixen l’abús de posició dominant mitjançant la fragmentació del mercat únic. Si la investigació confirma un abús de posició dominant, CCEP podria fer front a una multa de fins al 10% de la seua facturació anual.
Per fixar l’import de la sanció, Brussel·les tindria en compte la gravetat i el temps de la infracció. CCEP, amb seu al Regne Unit, distribueix begudes de Coca-Cola i altres marques a vuit països europeus: Bèlgica, França, Alemanya, Luxemburg, Països Baixos, Portugal, Espanya i Suècia. És el principal proveïdor de refrescos amb gas en aquests mercats.
“Estem plenament compromesos a complir totes les lleis i regulacions a tots els mercats on operem”, va apuntar l’empresa, que va oferir plena col·laboració.