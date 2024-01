Victòria amb final d'infart del Mollerussa contra el Peralada

detail.info.publicated jofre pijuan

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Mollerussa ha saltat a l'Estadi Municipal de Peralada disposat a guanyar el partit i en només 5 minuts ja havia provocat 3 córners. Els de Jordi Cortés han estat superiors en atac amb diverses accions de perill de Moró Sidibe i algun xut llunyà de Genís Soldevila. Tot i això, el Peralada s'ha refet a partir del minut 20 i ha tingut una oportunitat claríssima de gol amb Júnior com a protagonista i que finalment ha aturat de forma increïble Adrián Buetas. El Mollerussa ha continuat insistint i Moró Sibide ha estat qui ha disposat de l'ocasió del partit dels blanc-i-blaus amb 1 contra 1 amb el porter del Peralada on ha intentat una vaselina que ha marxat per damunt del travesser per ben poc. Les accions de perill han continuat arribant per ambdues bandes, però el marcador se n'ha anat sense moure's al descans.

La segona meitat ha començat amb un Peralada i un Mollerussa menys actius en atac. El Mollerussa ha mogut la banqueta i ha entrat Jofre Graells que ha gaudit d'una gran oportunitat al minut 69 per inaugurar el marcador. Tot seguit, també l'han tingut Moró Sidibe i Nil Sauret. Al minut 76 l'àrbitre ha xiulat penal a favor del Peralada tot i que la jugada ha estat molt dubtosa. Per sort pels interessos del Mollerussa, Adrián Buetas s'ha fet gegant i ha aturat el xut. Els de la capital del Pla d'Urgell s'han fet forts en defensa fins al final i en els 6 minuts d'afegit, contra tot pronòstic, el partit s'ha girat a favor del Mollerussa. Moró Sidibe ha rematat una pilota on el porter del Peralada no ha pogut fer res i el 0 a 1 ha pujat al marcador al minut 94.

El Mollerussa suma 3 punts fora de casa i s'allunya de les posicions de descens, situant-se en tretzena posició amb 20 punts. La setmana vinent, diumenge 28 de gener, els de Jordi Cortés visitaran la Pobla de Mafumet per enfrontar-se a l'equip del Camp de Tarragona a les 12 hores.