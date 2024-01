Becerra arriba al Lleida amb l'ascens “entre cella i cella”

Juan Camilo Becerra arriba al Lleida Esportiu “predisposat a aportar el que faci falta, perquè tinc entre cella i cella ascendir”. El colombià va ser ahir presentat com a nou jugador blau i va mostrar la seua “il·lusió per ser part d’aquest projecte”. L’atacant, de 25 anys, va revelar que “em vaig estar informant del que ha estat fent el club d’un temps ençà i vaig veure l’oferta com una oportunitat de continuar creixent i poder aportar al club per aconseguir l’objectiu”.

Becerra també va parlar sobre el seu curt pas pel futbol colombià, a l’Envigado, i el perquè de la seua tornada al futbol espanyol: “Les coses a Colòmbia no van anar com esperava i he tingut la possibilitat de tornar on he desenvolupat majorment la meua carrera, sobretot a Catalunya, on em sento com a casa”, va destacar.A més d’aquest aspecte, també va indicar que va ser important per a ell “el fet de tenir un compatriota com Neyder Lozano, que em pot fer més fàcil l’adaptació” i “ser coneixedor del que està construint el club”. En aquesta línia i després de veure en directe el Lleida-Andorra de dimecres, també va declarar que “em va sorprendre gratament competir dimecres contra un equip de Segona. Som un equip amb criteri i això s’ha de ressaltar”.El seu fitxatge no serà l’últim que emprengui el club en aquest mercat hivernal si es compleixen els seus plans. El director esportiu, Raúl Fuster, va reconèixer ahir que “hi ha operacions avançades, amb jugadors que són joves i que han de desvincular-se del seu club”. “Esperem tancar alguna cosa en la part defensiva i també en atac”, va afegir. Sobre Becerra, va apuntar que el seu fitxatge “atén la necessitat de tenir un perfil diferent de davanter, ja que és un nou rematador, que coneix molt bé el grup i la categoria i esperem que s’adapti”.

Larrosa, optimista amb el conveni del Camp d’Esports

L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, va declarar ahir, en una entrevista a Ua1, que el conveni d’ús del Camp d’Esports per part del Lleida Esportiu “està denunciat i estem pendents d’un contenciós, però estic convençut que abans que surti haurem arribat a un acord que acontentarà totes les parts”. Per una altra banda, el primer edil va parlar sobre un possible ús de l’estadi per part de l’AEM davant d’un hipotètic ascens a Primera: “No tinc cap dubte que hi hauria un acord per facilitar el Camp d’Esports a l’AEM”, va apuntar.