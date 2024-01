Bronze de Cardona a Boí Taüll

L’estació de Boí Taüll va tornar a vestir-se de gala per acollir una competició internacional d’esquí de muntanya després d’haver estat la seu dels Mundials l’any passat i dels Europeus el 2022. La prova esprint, modalitat que serà olímpica a Milà-Cortina d’Ampezzo 2026, juntament amb els relleus mixtos, va obrir ahir la Copa del Món ISMF amb una participació de 82 esquiadors de quinze països.

L’esprint és la més ràpida de l’esquí de muntanya, amb pujada amb pells, tram a peu amb esquís a l’esquena i una única baixada. El circuit de Boí Taüll ha estat el més ràpid de tota la Copa del Món fins al moment, que ha fet que alguns dels favorits, com el suís Rémi Bonnet, quedessin eliminats en la ronda eliminatòria.No va ser el cas d’Oriol Cardona, que es va classificar entre els sis millors temps de les semifinals. El francès Robin Galindo va començar al capdavant, però un error a la zona dels rombes el va fer perdre posicions, obrint la porta que el gironí entrés a la zona de transició en primera posició. Tot i així, la velocitat en les transicions de l’actual líder del certamen, Thibault Anselmet, va marcar la diferència i va acabar aconseguint el triomf. El suís Arno Lietha va aconseguir la segona posició després d’avançar Cardona just a l’inici de la baixada, relegant-lo a la tercera posició. “Estic molt satisfet amb el resultat, ja que no he tingut gaire bones sensacions. No estava segur de si podria arribar a la final, així que fer-ho i donant el màxim per acabar tercer és per a mi un gran resultat, i més competint a casa”, va dir el de Banyoles en meta.La prova femenina va estar liderada des de l’inici per Marianna Jagercikova amb bastants metres de diferència respecte a la resta del grup. L’eslovaca va travessar la zona dels diamants amb solvència, però després de la primera transició la francesa Emily Harrop va accelerar el ritme i l’organització va haver de recórrer de la photo-finish per determinar la guanyadora, que va ser la gala. Va completar el podi la seua compatriota Célia Perillat-Pessey, seguida molt de prop de la barcelonina Marta Garcia, que va fregar el bronze.

Per la seua part, el lleidatà Marc Ràdua, de la Pobla de Segur, no va poder passar dels quarts de final i va acabar vint-i-novè. La Copa del Món de Boí Taüll es tancarà avui amb la disputa dels relleus mixtos.