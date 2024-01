Derbi per oblidar

El Cadí la Seu no va poder sumar ahir una important victòria en el derbi contra el Barça CBS i va encaixar la segona derrota consecutiva a la Lliga Femenina (62-71), la qual cosa li impedeix escapar-se de la zona perillosa de la taula. Les lleidatanes, amb el joc interior molt debilitat per l’absència de Bair, es van mostrar molt irregulars i mai no van poder amb un rival especialment fi en el tret exterior.

El conjunt que dirigeix Fabián Téllez va començar bé, amb un 5-0 de sortida que prometia, però un triple d’Estebas i una antiesportiva inventada per Asunción Langa van fer reaccionar les visitants. Pendande, que va fer el que va voler a la pintura, va completar un parcial de 0-7 que va donar pas a un intercanvi de triples. L’encert des de l’exterior va beneficiar el Barça CBS, que va afrontar al davant el tram final del primer quart (13-16). Però un altre parcial de 5-0, culminat per Contell, va fer que el Cadí prengués l’avantatge (18-16).Les urgellenques van mantenir el domini durant els primers minuts del segon acte i el tècnic visitant, Isaac Fernández, va ser el primer a demanar temps mort, després del 24-20 i d’una sèrie de jugades caòtiques. El Barça va posar ordre i va firmar un parcial de 0-7 que va provocar que Téllez també hagués d’aturar el matx. Les locals van començar a trobar-se molt incòmodes en el tir i van acabar encaixant un parcial de 2-12 que es va traduir en el 26-32 anotat per Guerrero. Soler, amb dos tirs lliures, i un triple de Palma, van frenar el cop a un minut exacte per al descans. Però el Barça encara va tenir temps de donar una altra escomesa, de la mà de Guerrero i la veterana Cruz, que van deixar el 30-36 en el marcador abans del descans.El Cadí va sortir decidit, amb 5 punts consecutius de Soler, als quals va contestar un triple de Wurtz. La tercera falta de Ramette no va frenar la reacció de les lleidatanes, que van tornar a posar-se al davant (40-39), abans d’encaixar un altre parcial de 0-5. Téllez es desesperava a la banda, mentre les jugadores intentaven tornar al comandament. Ja no va ser possible. Pendande va tornar a brillar en el joc interior, no tenia qui la frenés, a excepció d’una física Guri. El conjunt blaugrana va començar a prendre una còmoda renda abans de la tercera personal de Remenárová, una empenta sobre Pendande que reflectia tota la impotència de les lleidatanes davant l’encert del Barça CBS. Amb 8 punts de desavantatge (47-53) va afrontar el Cadí els últims deu minuts, però amb la sensació que seria una missió molt complicada. Molt més quan Anderson i Cruz van obrir l’últim acte amb 5 punts per a una màxima rendeix d’11 (47-58). Soler va parar el cop des de la línia de lliures, però estava clar que el Barça desitjava més la victòria. Téllez, desesperat, va demanar temps mort a falta de 4:49 per al final del xoc i un desavantatge de 13 punts (54-67). Cruz la va augmentar a 15 i allà va acabar el partit, amb els tècnics lluitant per un average que estava més que assegurat a favor de les blaugranes després del 66-63 de la primera volta. Derrota moral per a un Cadí molt irregular i que es manté tres victòries per sobre de la zona de descens gràcies a la derrota del Gran Canària amb l’Ensino. A més, el pròxim rival no convida a l’optimisme, ja que les lleidatanes visiten el dijous 1 (20.30) el Girona, partit previ a l’aturada pels compromisos internacionals.

Téllez: “Ens han agafat catorze rebots ofensius, són massa”

Fabián Téllez va reconèixer al final de l’enfrontament que “hem trobat a faltar la Maggie [Bair] per anotar més fàcil. Hem fet un 12 de 27 en tirs sota el tauler i ens han agafat catorze rebots ofensius, són massa, perquè llavors no correm i hem de jugar en estàtic i no tenim equilibri entre el joc interior i exterior per fer mal”.Per la seua part, Júlia Soler, que reapareixia després de dos mesos lesionada, va dir que “hem passat uns mesos una mica difícils, amb moltes sortides, gent nova, lesions més llargues del que volíem, però estarem millor”, va assegurar, mentre va reconèixer que “la nostra identitat és córrer, però no hem tancat el rebot i això ens ha penalitzat”.