El Llista visita un rival directe obligat a puntuar

El Finques Prats Lleida Llista afronta aquest migdia (12.30) un duel de capital importància per a la permanència, ja que visita un rival directe, un Igualada que només l’avantatja en tres punts i ha completat la primera volta sense perdre al seu pavelló, on ha sumat 5 victòries i 3 empats. El tècnic Edu Amat reconeix la importància del duel, però deixa clar que “no és ni vital ni a vida o mort perquè queda molta Lliga i estem molts equips molt junts”.

L’equip llistat arriba a la cita bé quant a joc, ja que competeix bé davant de qualsevol rival, com ho va demostrar dijous a la pista del campió d’Europa, el Porto, i a casa davant del Noia, però amb la necessitat de puntuar, ja que només ha sumat un dels últims nou punts possibles. “Seria important anar sumant de tres en tres. El nostre objectiu ha de ser aconseguir una bona ratxa de resultats i encadenar tres victòries seguides, la qual cosa ens permetria posar-nos a dalt”, va assenyalar el tècnic llistat, que va afegir: “Malgrat la mala ratxa de resultats, al vestidor no hi ha la sensació que siguem lluny, sinó que competim bé i que cada partit estem a prop de guanyar-lo”.