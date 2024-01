El Mollerussa trenca la seva ratxa a La Pobla de Mafumet

detail.info.publicated REDACCIÓN detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El partit va iniciar-se amb els dos equips molt ben plantats a darrere, sense tenir gaires ocasions per cap dels dos equips i el partit s'intuïa bastant avorrit. En el minut 32 de la primera part, el Mollerussa va disposar d'una falta perillosa, i després de la centrada Jofre Graells va rematar i va avançar en el marcador als seus. L'alegria va durar poc per als de Jordi Cortés, ja que en el minut 36, una centrada de Céspedes es va anar enverinant i Buetas no va poder refusar i va acabar entrant a la porteria, i va suposar l'empat dels locals. Amb l'empat es va arribar al descans.

La segona part va començar amb l'equip local fent un canvi ofensiu que va resultar decisiu, va entrar Joan Torrents per Danilo, i aquest va marcar el gol de la remuntada en el minut 51 de partit. El partit continuava sense ser molt mogut i no passaven moltes coses, encara així el Mollerussa continuava intentant buscar el gol de l'empat. Després d'un possible penal a favor del Mollerussa no assenyalat, l'equip local va marcar el tercer gol en un ràpid contraatac. El partit ja no es va moure gaire més, i tot i els intents en els darrers minuts dels del Pla d’Urgell per marcar algun altre gol, no ho van aconseguir i es van endur una dura derrota, amb un marcador enganyós.

Amb aquesta derrota, el Mollerussa segueix fora dels llocs de descens, però després dels sorprenents resultats del dia d'avui, es posa en una situació perillosa. La setmana vinent li tocarà rebre a una Fundació Grama, que ve de derrotar al líder Hospitalet.