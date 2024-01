Sabalenka repeteix títol a Melbourne i Sinner i Medvédev s'enfronten avui

Aryna Sabalenka besa la copa com a guanyadora a Melbourne. - EFE

La bielorussa Aryna Sabalenka va repetir corona a Melbourne, sense cedir un sol set en tota la competició, després d’imposar-se ahir a la final de l’Open d’Austràlia a la xinesa Qinwen Zheng per 6-3 i 6-2, en una hora i 16 minuts.

La segona classificada mundial es va convertir en la primera tenista a defensar amb èxit el títol en el major oceànic, des de les conquestes de la seua compatriota Viktoria Azarenka el 2012 i 2013.Una ruptura en el segon joc de la primera mànega, en la qual es va avançar 3-0, va ser suficient per a la número dos del món per tancar un parcial que va liquidar en la cinquena oportunitat. Ja en el segon set, va aconseguir uns altres dos nous breaks que li van permetre posar fi a la contesa després de 76 minuts de joc a Melbourne Park.D’altra banda, l’hindú Rohan Bopanna es va convertir, als seus 43 anys, en el jugador de més edat a aconseguir un títol de Grand Slam. Ho va fer en dobles formant parella amb l’australià Matthew Ebden i van vèncer els italians Andrea Vavassori i Simone Bolelli per 7-6 (0) i 7-5.El títol masculí de l’Open australià se’l disputen avui l’italià Jannik Sinner i el rus Daniïl Medvédev (09.30). Sinner va fer fora en semis Djokovic.