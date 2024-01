Triomf amb remuntada

detail.info.publicated PAU OSORIO detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’Atlètic Lleida va vèncer ahir (4-3) el Can Vidalet, després de capgirar un partit que se li va complicar molt a l’inici de la segona part i en què va aixecar un 2-3 en l’últim quart d’hora, sentenciant amb un gol de penal de Chiné.

El matx va començar favorable per als visitants, ja que, al minut 11, l’àrbitre va assenyalar un penal per una mà de Joel Chiné. Tanmateix, el porter local, Mario Méndez, que debutava, va parar el llançament i això va canviar la tònica de la primera meitat, ja que, en la jugada posterior, Villote va marcar l’1-0. Després del gol, els de Cappont van començar a dominar el partit, aconseguint, al minut 29, ampliar l’avantatge amb un gol de Konu (2-0). Tot i així, els visitants no van abaixar els braços i en l’últim minut del primer temps, Valenzuela va aprofitar un error de la defensa lleidatana per fer el 2-1.En la segona meitat, els de Xavi Bartolo van sortir desendollats i en dos jugades, als minuts 56 i 58, el Can Vidalet es va posar al davant amb els gols de García (2-2) i Valenzuela (2-3). En els instants posteriors, els del Baix Llobregat no van poder augmentar la diferència i al minut 75, Youssef va rematar una centrada perfecta de Coca per igualar, novament, l’encontre (3-3). Finalment, després d’un monòleg ofensiu local en els últims minuts, l’àrbitre va assenyalar un penal a favor que Joel Chiné va convertir en el 4-3 definitiu.Després del partit, el tècnic de l’Atlètic Lleida, Xavier Bartolo, va declarar que “no podem cometre tants errors en defensa. Aquesta vegada ens n’hem pogut deslliurar gràcies a la participació dels canvis, però hem de tornar a trobar la solidesa que teníem fa uns partits”, va valorar.