La falta de gol els condemna

El Finques Prats Lleida Llista no va poder sumar ahir la primera victòria de l’any i se’n va anar de Les Comes amb una altra derrota (4-2), la setena del curs, que el mantindrà una jornada més en zona de play-out. Els llistats van tornar a patir d’efectivitat, ja que amb 0-1 van enviar dos boles al travesser i en la segona meitat van errar un penal i una falta directa en una reacció que va arribar massa tard. El quadre llistat, que venia de tutejar el Porto, va sortir a pista molt mentalitzat i intens, i en els primers minuts pràcticament va tancar el rival a la seua àrea. Malgrat que van ser els locals els que van gaudir de la primera ocasió clara, en una internada de Cervera que Zapater va resoldre sense problemes, el Finques Prats va ser el primer a colpejar. Aragonès, que poc abans ja havia avisat amb un tir llunyà, li va robar la cartera a Vives i davant de Torrents el va batre amb un tir ajustat al pal llarg (0-1, m.4).

El gol va esperonar els llistats, que podrien haver ampliat el seu compte amb dos grans ocasions. Pocs segons després del 0-1, Folguera va disparar, Torrents va aturar en primera instància però Badia va recollir el rebuig i la seua rematada es va estavellar al travesser. Tres minuts després era Moncusí qui topava amb el pal després de desviar una bola penjada per Nico Ojeda. Aquests dos mateixos jugadors van provar la mateixa jugada un minut després, però aquesta vegada l’ex del Manlleu no va encertar a empalar la bola. Marc Muntané va haver de parar el matx perquè el Finques Prats estava passant per sobre del seu equip. N’hi ha prou amb dir que els d’Edu Amat havien rematat vuit vegades davant de Torrents en els primers deu minuts, sis de les quals entre els tres pals, per només dos els igualadins. El temps mort va donar els seus fruits i la intensitat va canviar de bàndol, passant l’Igualada a apropiar-se per complet del partit. El Llista, per la seua part, va abaixar la intensitat i va desaparèixer en atac. Cervera va prendre el comandament ofensiu i va ser determinant per al seu equip. Primer va gaudir de fins a quatre ocasions que va desbaratar Zapater molt encertat, després va forçar l’exclusió de Folguera, encara que Llenas no va aprofitar la falta directa, i al 19, en plena superioritat numèrica i després que David Marimon enviés un potent tir al pal, va anotar el gol de l’empat en una gran jugada personal. I com li va ocórrer dijous a Porto, va encaixar el segon només 30 segons després en un potent tir del lleidatà Marimon, que va entrar a la porteria després de tocar el travesser. Amat no va tenir més remei que parar el matx per tallar la sagnia, però no va fer reaccionar l’equip, que va continuar sense intensitat, encara que va evitar que el marcador s’ampliés. A la tornada dels vestidors, el guió no va variar. Zapater, amb l’ajuda del pal, va evitar el gol de Rouze, però res no va poder fer amb el potent tir de Cervera, que va situar el 3-1 al minut 30. El Llista va tenir l’ocasió de ficar-se al partit amb la dècima falta dels locals, però Folguera no va aconseguir transformar la falta directa. L’Igualada podria haver sentenciat amb dos grans ocasions, una de Rouze que va repel·lir el pal i un penal que va llançar Cervera i que Zapater va aturar, inclòs el rebuig posterior. El Finques Prats, que estava mig grogui, va tenir l’ocasió de reenganxar-se al partit amb una pena màxima sobre Moncusí, però Paiva tampoc va aconseguir marcar i Bars, després d’una gran assistència de Rouze, va anotar el 4-1 que pràcticament sentenciava el duel. Els locals van tenir el cinquè després de la desena falta lleidatana, però Zapater, el millor dels llistats, va parar el tir de Marimon. El Llista no es va ensorrar i Moncusí va aprofitar un rebuig per ficar emoció. Els lleidatans van fregar el tercer amb dos accions d’Aragonès, però Cervera també en va tenir dos de molt clares, una de repel·lida pel travesser. La reacció va arribar tard i el Llista continuarà una jornada més en play-out.

Edu Amat, tècnic del Finques Prats Lleida Llista, va tornar a lamentar l’alarmant falta de gol que té el seu equip aquesta temporada i que ahir li va tornar a passar factura, ja que amb el 0-1 en el marcador va enviar dos boles al travesser. “Hem començat bé. Els deu primers minuts han estat bons, però torna a quedar demostrat que estem en un moment en què la porteria se’ns fa petita i els pals eviten els gols. A partir d’aquí ells han entrat al partit i a nosaltres ens ha costat igualar la seua intensitat. Tinc la sensació que durant bona part del partit hem anat a remolc, sense generar perill i sense creure’ns-ho”, va assenyalar el tècnic llistat, que també va lamentar els dos gols encaixats en mig minut que van ser claus, com ja va succeir dijous a la pista del Porto.

“Com sempre, anant al davant en el marcador, a dos accions molt seguides hem passat del 0-1 al 2-1 i això mentalment ens ha fet molt mal. No és la primera vegada que ens passa i evidentment s’ha de treballar en aquest sentit, no podem fer res més que creure, descobrir on són els errors i corregir-los”, va dir Amat, que va afegir: “Tinc la sensació que de vegades cada un vol guanyar el matx pel seu compte, falten certes situacions més voluntarioses. Aquí és on hem de canviar perquè no podem estar tants minuts sense generar perill ni buscar la porteria contrària i, sobretot, la sensació de fragilitat que tenim.”