Ricky Rubio s'entrena amb el Barça i Grimau afirma que “està en forma”

Ricky Rubio, que l’agost passat va decidir parar l’activitat professional per cuidar-se de la seua salut mental, va fer aquest dimarts un pas més en la recuperació i va completar el primer entrenament amb el primer equip del Barça sota una gran expectació mediàtica.

“Veure el Ricky en una pista és una molt bona notícia, però únicament per al seu procés de recuperació. Estic feliç com a persona, i també hem d’estar molt feliços que ell hagi triat el nostre club com a part del seu procés de recuperació”, va afirmar l’entrenador, Roger Grimau, en la prèvia del partit d’avui davant del Virtus de Bolonya (20.30).Va explicar que Rubio està “físicament en forma” i, malgrat tractar-se del primer dia, va ser com si portés “molt de temps” a l’equip, perquè és un “excel·lent” jugador. “He de donar poques ordres, perquè abans que acabi la frase ja sap el que vull dir”, va afegir. “Sé que hi ha molt focus, però dins intentem blindar-nos i fer el nostre treball. La rutina amb el Ricky és la mateixa, una mica més fàcil perquè coneix la casa. No podem evitar l’expectació, però l’important és viure-ho amb normalitat”, va afegir. No va voler especular sobre un futur fitxatge, ja que el Barça té els seus drets a Europa.