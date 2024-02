El Lleida s'obre als altres clubs de la ciutat

El president del Lleida Esportiu, Luis Pereira, i el del CF Pardinyes, Rafa Gimena, van escenificar ahir la firma d’un conveni de col·laboració entre els dos clubs que ambdós dirigents esperen que sigui el principi d’acords més amplis. Gimena va explicar que “hem arribat a un acord que és una declaració d’intencions per reconèixer que el Lleida ha de ser l’equip de tots”. “Tenim rivalitat en categories inferiors, perquè això ens fa créixer, però quan arribes al futbol professional el més normal és que el nostre equip sigui el Lleida”, va afegir Gimena.

Així, el president del Pardinyes va apuntar que preveuen “intentar conciliar els horaris, a partir de l’any que ve, perquè no coincideixin els partits del Lleida i els del Pardinyes”, a banda de “tenir una relació cordial perquè si un nen del nostre club despunta pugui incorporar-se al Lleida, perquè ens agradaria veure més gent de Lleida jugant al primer equip i això es fa des de la base”.Pereira, per la seua part, va declarar que “estem oberts a tots els clubs de la ciutat, però estem parlant amb Magraners i AEM”. Sobre aquest últim, va apuntar que “sabem que té un problema amb el camp de cara a l’any que ve [per normativa s’ha de canviar la gespa del Recasens perquè el primer equip femení jugui allà] i tenen les portes obertes per poder jugar aquí”. A més, va afegir que “obrirem un procés per potenciar un equip femení, ja sigui amb l’AEM o de forma autònoma”.

Fuster: “Els fitxatges eleven el nivell de la plantilla”

El director esportiu del Lleida, Raúl Fuster, va fer ahir balanç del mercat de fitxatges d’hivern, que l’equip tanca amb tres baixes (Toni Vicente, Álex Rico i Antonio Romero) i quatre altes (Jon Bakero, Joao Vigário, Juan Camilo Becerra i Leonardo Rossi). Fuster va considerar que “els fitxatges eleven el nivell de la plantilla, sobretot a la part de dalt, on hem centrat els nostres esforços perquè és la posició que estava més curta d’efectius”.Malgrat que el mercat hagi acabat, va apuntar que “tenim una fitxa sènior lliure i dos sub-23 i la idea continua sent incorporar un central que hagi quedat lliure aquestes últimes setmanes i ens acabi de completar l’equip”.El director esportiu va aclarir, en aquest sentit, que la incorporació d’un defensa és l’única operació en la qual treballen, encara que va reconèixer que “al tenir fitxes lliures tampoc ens tanquem portes” i va reconèixer que durant els últims dies de mercat “hem arribat a acords amb jugadors que no han pogut arribar perquè s’havien de desvincular del seu club”.