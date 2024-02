Pons inicia a l'Aràbia Saudita el camí cap al Dakar 2025

Tres setmanes després de concloure la primera participació conjunta en el Dakar, el pilot lleidatà Eduard Pons, juntament amb el copilot de Coll de Nargó, Jaume Betriu, participaran entre el 8 i el 10 d’aquest mes a la Saudita Baixa, prova puntuable per al Campionat del Món de Baixes i, el primer test per a ells, de cara a la participació en el Dakar 2025. Pons ratifica el que ja va afirmar tot just concloure el Dakar, que no tornarà per competir amb un T3 en la categoria SSV. “No he quedat gaire content de les prestacions del vehicle amb què vam participar. Tal com s’ha posat actualment el Dakar, ha deixat de ser un vehicle competitiu. Si tornem ho farem en la categoria Challenger (T3) o la Ultimate (T1+).”

La decisió sobre en quina categoria tornaran al Dakar la prendrà Pons al juliol. De moment, aquesta primera competició, la Saudita Baixa, la farà amb un Taurus T3 Max, vehicle de referència en la categoria Challenger. Posteriorment disputarà tres proves de diferents campionats amb un Ford Ranger T1, de la categoria Ultimate. Competeixen sota l’estructura de Past-Racing, que lidera l’asturià Daniel Alonso. Amb el Ford Ranger disputaran a l’abril la tercera prova del W2RC o Campionat Mundial de Ral·li Raid, que té lloc entre Portugal i Espanya, i les dos següents seran dins del Campionat d’Europa de Baixes, a Extremadura i Itàlia.“Valorarem llavors tots els condicionants, a més de com han anat les competicions en les dos categories, caldrà veure els patrocinadors amb què comptem. Estem ara davant de dos línies de treball. Serà al juliol quan decidirem si afrontem el Dakar 2025 amb un vehicle de la categoria Ultimate (T1+) o Challenger (T3), segons la nostra adaptació i el pressupost del qual disposi l’equip”, va afegir Pons.El que sí que té clar el pilot lleidatà és que, sigui en la categoria que sigui, el seu copilot serà Jaume Betriu, que també manté el seu calendari de competicions motociclista. “El Jaume farà el Mundial i el Campionat d’Espanya amb KTM i el calendari és perfectament compatible”, va assegurar. En el seu primer Dakar conjunt, van finalitzar al lloc 78 de la general.