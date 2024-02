El Borges, més efectiu

detail.info.publicated PAU OSORIO detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Borges es va imposar a l’Artesa de Lleida per 2-0 en un dels duels lleidatans de Primera Catalana. Els de les Garrigues van aconseguir tres punts vitals gràcies a l’efectivitat de cara a barraca i deixen l’Artesa, un dels seus rivals directes, a quatre punts de distància a la classificació.

En el primer temps, els visitants van sorprendre el rival amb una tàctica diferent de l’habitual i van dominar els primers instants del xoc. Tanmateix, amb el pas dels minuts, el Borges va començar a trobar-se millor al camp i en el minut 31 Joel va obrir el marcador (1-0), a l’aprofitar una magnifica assistència de cap de Casals. Tan sols cinc minuts després, els locals van ampliar l’avantatge en el marcador, després que el capità de l’Artesa, Ferran, refusés malament una centrada de Quini i acabés introduint-la dins de la seua pròpia porteria.A la segona meitat, la boira va fer acte de presència al camp, la qual cosa va dificultar la fluïdesa del joc i la visibilitat al camp; i els de Sergi Reig van fer un pas endavant per intentar donar la volta al partit. En els instants inicials, els visitants van tenir diverses ocasions per retallar diferències, però el gran quefer del porter local, Xammar, va mantenir el Borges al davant en el marcador. A mesura que van passar els minuts, va pujar la intensitat del partit i l’àrbitre va acabar expulsant Eloi, del Borges, en el minut 68; i Yilson, de l’Artesa, en el 73.Amb un home menys en ambdós conjunts, els de Jordi López van generar bones ocasions, que no van aconseguir materialitzar, però van servir per contenir l’Artesa en els últims instants i va assegurar la seua segona victòria consecutiva.

Jordi López: “L’efectivitat de cara a porta ha estat clau per guanyar el derbi”

Després del partit, el tècnic del Borges, Jordi López Mena, va declarar que “l’efectivitat ha estat clau per aconseguir la victòria. També, hem tingut un cop de sort amb el segon gol i el rendiment defensiu posterior de l’equip ha estat molt bo”.D’altra banda, el tècnic de l’Artesa de Lleida, Sergi Reig, va assenyalar que “encadenar la segona derrota és molt dur”. “Estem pecant d’errors individuals de jugadors que no estan rendint al seu millor nivell i per això ens està costant tant superar aquesta mala ratxa en els últims cinc partits”, va concloure l’entrenador.