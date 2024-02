Empat d'alçada de l'AEM al Recasens (0-0)

detail.info.publicated jordi argilés detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Deportivo ha sortit ben plantat al terreny de joc i dominava la possessió de la pilota, però sense perill sobre la porteria de Laura Martí. Després d'un primer quart d'hora d'intensitat defensiva de les blaves ha estat Elisa al minut 20 qui ha tingut l'ocasió més clara del matx en un xut centrat que ha aturat Yohana sense dificultats. El Deportivo ha reaccionat després de l'avís, així i tot, una línia defensiva de l'AEM molt sòlida i contundent no deixava crear perill a les gallegues. S'ha arribat al descans amb l'AEM situat en camp del Deportivo, però amb el marcador inicial.

Els primers deu minuts de la segona meitat les lleidatanes han sortit amb una marxa més i no deixaven passar del mig camp al Deportivo. I ha estat al minut 53 quan Evelyn, en una passada en llarg, ha vist com la defensa del Deportivo l'estirava la samarreta i no la deixava rematar, l'àrbitra no ha xiulat un possible penal sobre la línia de l'àrea. El Deportivo s'ha despertat i al minut 62 Laura Martí ha salvat el primer en una gran aturada. El partit ha continuat amb molta intensitat fins al xiulet final, però cap dels dos conjunts ha pogut trencar el 0-0 final.