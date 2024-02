El Rodi Balàfia Vòlei ven cara la pell però cau a la pista del Mediterráneo

El Rodi Balàfia Vòlei va vendre cara la pell ahir en la seua visita al quart classificat, el CV Mediterráneo, que es va acabar emportant el triomf per un treballat 3-1.

El primer set va caure del bàndol local per un marge de deu punts (25-15), que es va reduir fins a tres en el segon, que també es va decantar pel Mediterráneo (25-22). El premi per al Balàfia va arribar en el tercer set, que es va decantar per als lleidatans per 20-25. Els de Sergi Mirada van tenir la possibilitat d’empatar el matx en el quart set, que va arribar a estar empatat a 21 punts. Tanmateix, l’equip local es va imposar i va posar fi al duel tancant el parcial per 25-21.El tècnic dels lleidatans, Sergi Mirada, va lamentar que “ens mereixíem més premi perquè hem fet un gran partit, encara que ens ha costat entrar-hi”. “Ens en anem amb sabor agredolç”, va afegir.