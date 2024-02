Sellés suma a Bormio un altre or a la Copa del Món

Laia Sellés continua sense baixar del podi en les proves internacionals d’esquí de muntanya. Ahir, en la segona cita de la Copa del Món de joves que va arrancar a la localitat italiana de Bormio, l’esquiadora de Lles de Cerdanya es va mostrar de nou imparable en la categoria U18. L’actual campiona d’Europa de les modalitats Esprint, Vertical i Individual va dominar ahir la prova contra el crono amb gran autoritat, guanyant la seua semifinal i la final, afegint amb força facilitat una altra medalla d’or al seu ja extens palmarès.

Després de l’or aconseguit en la prova Vertical de la cita inaugural a Méribel (França), el desembre passat, on també va guanyar l’esprint encara que va ser desqualificada per una reclamació de l’equip japonès, Laia Sellés no va donar cap opció als seus rivals i va cobrir el recorregut amb un temps de 3’44.20, superant en nou i catorze segons, respectivament, les suïsses Lynn Pollinger i Enya Summermatter, que van completar el podi. A la final va accedir la també lleidatana Aina Garreta, que es va quedar a les portes de la medalla. L’esquiadora de la Pobla de Segur va acabar en la quarta posició a sols tres segons del bronze.Per la seua part, els germans gironins Biel i Julià Pujol van guanyar l’or en les categories U20 i U18, respectivament.Ahir també es va disputar la prova de relleus mixtos de la Copa del Món de categoria absoluta, en aquest cas a la localitat suïssa de Villars-sur-Ollon, on el duo format pel gironí Oriol Cardona i la barcelonina Marta García es van penjar la medalla d’or amb gran autoritat, superant en 47 segons els suïssos Marianne Fatton i Jon Kistler.