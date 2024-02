Triple podi de Lleida a l'Estatal esprint de Beret

Lleida va brillar en el Campionat d’Espanya esprint que ahir va obrir, com ja és tradicional, el cap de setmana de la Marxa Beret, que arriba a la quaranta-quatrena edició. Uns 140 esquiadors van prendre part en la prova contra el crono que es va celebrar al pla de Beret, en un circuit de gairebé 1,5 quilòmetres i un desnivell acumulat de 48 metres.

La meitat dels podis de la categoria absoluta van ser ocupats per esquiadors de clubs de Lleida, si bé els títols masculí i femení van ser per a la basca Irati Cuadrado, que va guanyar totes les mànegues, i el navarrès Lander Martín, que es van imposar a la final en una ajustada arribada malgrat les rampes abdominals que patia.Lleida va completar el podi femení amb dos esquiadores del CENA de Tuixent-la Vansa, Berta Guitart i Núria Ruiz, que es van classificar segona i tercera, respectivament. En categoria masculina, l’aranès Pablo Moreno, del CAEI, es va proclamar subcampió d’Espanya de la disciplina esprint al superar Martín Morales, germà de la campiona d’Europa i Mundial d’esquí de muntanya Laia Sellés, i que fins fa uns anys estava establert a Lles de Cerdanya.Avui es disputarà la tradicional Marxa Beret amb la participació d’uns 700 corredors. Aquest any s’estrenarà una nova prova, la de 5 quilòmetres, mentre que les dos distàncies més llargues, 21 i 42, s’han hagut de retallar davant de la falta de neu i seran de 18,5 i 32, respectivament.