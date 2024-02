Bronze per al duo tècnic espanyol en artística

El duo tècnic espanyol format per Alisa Ozhogina i Iris Tió continua instal·lat en el bronze; el van aconseguir en el passat Mundial i l’han reeditat en aquest, on van donar mostra ahir de la seua qualitat en una final en la qual les xineses Liuyi i Qianyi Wang van ser or i les britàniques Kate Shorman i Isabelle Thorpe, plata.

Aquesta medalla és la tercera d’Espanya en aquest Mundial, després de les aconseguides per l’andalusa María de Valdés, que es va penjar la plata en els 10k d’aigües obertes, i la dels saltadors Adrián Abadía (balear) i Nicolás García Boissier (canari), que van fer història a l’aconseguir el bronze al trampolí 3m sincronitzat, la primera medalla en salts en la història d’un Mundial per a Espanya.En waterpolo masculí, tal com estava previst, Espanya, la flamant campiona d’Europa, va passar per sobre de Sud-àfrica, una de les seleccions més febles del concert mundial, que va aclaparar per 5-21.L’equip de David Martín va tenir una plàcida estrena, el previst. Els campions d’Europa van prendre mesures a la piscina, van repartir minuts de joc i amb prou feines van poder provar sistemes de joc davant de la debilitat del rival.