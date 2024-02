L’equip femení del Tri-440, format per Emma Carreras, Alba Bellostas, Alba Juanes i Eva Ledesma, es va emportar la medalla de bronze en el campionat de Catalunya de duatló per equips, celebrat al Prat de Llobregat. La prova constava d’una cursa a peu de 5 quilòmetres, una ruta ciclista de 20 quilòmetres, per culminar amb una altra cursa a peu de 2,5 quilòmetres.