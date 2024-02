Un pavelló decrèpit

El pavelló municipal Agnès Gregori de Balàfia acumula des de fa anys un gran deteriorament tant a dins com en el seu entorn. Una degradació que ha comportat que tant usuaris com clubs critiquin l’estat en el qual es troba un dels equipaments més importants de Balàfia. Aquesta instal·lació, inaugurada el 2010 per ser la ciutat esportiva del CE Lleida Basquetbol SAD, ha passat per tota classe de vicissituds, fins al punt de ser tancat una setmana per insegur el 2018 al desprendre’s una part del revestiment interior de la coberta.

Un any abans van haver d’emprendre’s unes reparacions d’urgència, sobretot a la zona del parquet i de la moqueta que recobreix les parets, que estaven molt deteriorades per l’efecte de la humitat i de les goteres que, des de fa molt de temps, eren una constant al recinte. Després, el 2019, la Paeria va traslladar a aquest pavelló l’alberg de temporers al saturar-se el de l’Antorxa.A l’Agnès Gregori, que va arribar a ser una de les seus d’un Estatal de bàsquet, s’entrenen equips de base d’aquest esport i també algun d’handbol.

A aquestes crítiques pel seu decrèpit estat es va unir el líder del PP i de l’oposició a Lleida, Xavi Palau, que va assenyalar a la regidoria d’Esports com la responsable d’aquesta deixadesa. “És una pròrroga de la mala gestió de l’anterior equip de govern de Pueyo. Denuncio l’abandó d’aquesta instal·lació que presenta problemes de salubritat i una falta d’higiene indignes per a la pràctica de l’esport i més tenint en compte que la utilitzen nens i nenes. Si no es pren una solució immediata, exigirem responsabilitats polítiques al senyor Jackson Quiñónez”, va assenyalar en aquest sentit Palau.La Paeria va firmar l’octubre passat l’adquisició del cent per cent del dret de superfície de la finca del pavelló. Un fet que va comportar que el consistori aconsegueixi la titularitat plena d’aquesta instal·lació que, fins llavors, havia estat propietat de CaixaBank Equipment Finance SAU. L’adquisició es va tancar comportant el pagament de 101.943,42 euros per part de l’ajuntament, ja que era una de les condicions que fixava el conveni que van firmar l’any 2008 el mateix consistori i la Diputació amb l’entitat bancària a canvi que aquesta financés la construcció del pavelló.