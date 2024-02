Set ors lleidatans en el Català de trail

Els atletes lleidatans van aconseguir set medalles d’or i cinc posicions de podi en el Campionat de Catalunya de Trail que va acollir Olesa de Montserrat. Alba Capell, del CE Penedès, es va proclamar campiona en categoria femenina sub-12 i els altres sis ors van ser per al CA la Pobla de Segur. Rabab Ouzemmou i David Sadovici es van imposar en categoria masculina sub-16 i sub-10, respectivament, mentre que el club del Pallars Jussà va vèncer per equips en categoria sub-10, tant femenina com masculina, a banda de la sub-14 masculina i la sub-16 femenina.

Àxel Vidal i Aitana Farré, ambdós en categoria sub-10, van sumar unes altres dos plates per al CA la Pobla de Segur, que van completar el seu medaller amb un bronze per part de Khadija Madani, també en categoria sub-10.