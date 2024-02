Del Vila-sana a la sub-16 estatal

detail.info.publicated XAVIER MADRONA detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Iris Martínez, portera de la base del Club Patí Vila-sana, s’incorporarà demà dimecres a una sessió d’entrenaments de control de la selecció espanyola sub-16 al Centre d’Alt Rendiment (CAR) de Sant Cugat. Tot un èxit per a un club, fundat el 2003, en una població de tot just 750 habitants, però que ja compta amb 13 equips de base, a més del primer equip que és l’estendard i referent de l’entitat del Pla d’Urgell.

Iris Martínez és l’única jugadora lleidatana que ha estat seleccionada en una convocatòria en la qual totes pertanyen a clubs catalans. Albert Arnau, coordinador de la base del Vila-sana, afirma que “ens hem convertit en un dels referents catalans i estatals de l’hoquei pel que respecta a la feina amb la base femenina”. No exagera. Dels 13 equips de base, n’hi ha quatre de mixtos (un prebenjamí, dos de juvenils i un júnior) i els altres 9 en diferents categories són femenins. “Per al club és un orgull que cridin de la selecció espanyola algú de la base perquè això significa que s’estan fent les coses bé. Fa poc també va anar per primera vegada a un control estatal Nil Becerra”, destaca Arnau.Sobre la convocada, Iris Martínez, Albert Arnau que és a més el seu entrenador al Fem15, diu que “es tracta d’una portera que jugava al CH Juneda en un equip mixt i venia al femení a Vila-sana. Sempre ha estat molt ben valorada al club i ens ha ajudat molt a aconseguir resultats. És una portera amb un gran percentatge de parades”, explica el coordinador de la base del Vila-sana.

La jugadora resident a Mollerussa s’entrena i competeix amb el Fem15 femení i el juvenil mixt

Iris Martínez combina els entrenaments i els partits entre el sub-15 femení i el juvenil mixt que dirigeix el tècnic Arnau Llanes. La portera resident a Mollerussa ja ha aconseguit alguns èxits amb els seus equips. Amb el CH Juneda va ser subcampiona de la Copa Catalana i amb el Vila-sana subcampiona de la Minicopa disputada a Calafell el maig passat. A la final, l’equip lleidatà Fem15 va perdre davant del Palau de Plegamans.El Vila-sana es va plantar a la final després d’eliminar en semifinals el Mataró, per 2-0, mentre que a quarts va superar per 3-1 el Bigues i Riells.

“M’ha fet molta il·lusió, aquesta trucada, és tota una sorpresa”

Iris Martínez (Lleida, 21-4-2009) practica l’hoquei des que tenia 4 anys. Va començar a jugar al Club Hoquei Mollerussa, on resideix actualment, i als 7 anys va anar al CH Juneda on jugava en un equip mixt. Des de la temporada passada està al Fem15 del Vila-sana i aquesta convocatòria per a la selecció estatal li ha donat un plus de motivació. “M’ha fet molta il·lusió perquè ha estat tota una sorpresa”, diu aquesta estudiant de tercer d’ESO a l’Institut Salt del Duran de Mollerussa.