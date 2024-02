El Futsal Alcoletge fomenta la cohesió grupal amb Prosec

detail.info.publicated XAVIER MADRONA detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Futsal Alcoletge és el primer club esportiu que participa en el projecte Restaurem les relacions que va posar en marxa l’entitat Prosec el 2019 en diferents àmbits (familiar, educatiu i social) i busca fomentar la cohesió grupal, millorar la convivència i evitar i resoldre conflictes.

Aquesta iniciativa pionera a nivell esportiu a Lleida es desenvoluparà amb una metodologia innovadora denominada Cercles restauratius, que consta de set sessions grupals –una cada dijous durant set setmanes– en les quals participarà el psicòleg Marc Canudes, que treballarà especialment la comunicació no violenta. Els equips del Futsal Alcoletge que participaran en el projecte seran l’infantil A i el cadet A. Com a preàmbul va tenir lloc una primera presa de contacte que va consistir en una reunió amb els entrenadors per conèixer les seues impressions i veure en quins aspectes serà necessari incidir més en les sessions.Núria Cruz, directiva de Prosec, va assenyalar en aquest sentit que “es treballarà en diferents situacions que puguin donar lloc a un conflicte perquè de vegades la competició es dona dins d’un mateix equip. Els jugadors i tècnics se’ls assessorarà com reaccionar davant d’un conflicte i com resoldre’l d’una forma comunicativa i no violenta”. Per la seua part, Ramon Folguera, responsable de l’àrea social del Futsal Alcoletge, va subratllar que “la importància del projecte és la de detectar, avaluar i tractar les situacions psicològiques, motivacionals i emocionals dels jugadors amb la finalitat de millorar-les. És un treball que implica també els entrenadors”.En la firma de l’acord, a banda de Núria Cruz i Ramon Folguera, van ser presents juntament amb un altre membre de l’entitat Prosec, Guillem Solé, i el director esportiu del Futsal Alcoletge, Gerard Gómez.Restaurem les relacions és un projecte de Prosec que ha estat possible dur a terme gràcies a la Fundació La Caixa i que fins ara s’havia adreçat a famílies amb fills adolescents (d’edats compreses entre 13 i 17 anys) i posteriorment a centres educatius de Primària i Secundària. En aquest últim cas les sessions van a càrrec de la psicòloga Alba Cambray.