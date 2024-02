Absolen els tres urbans de Vila-seca de la pallissa a un lleidatà

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L'Audiència de Tarragona ha absolt per falta de proves els tres agents de la Policia Local de Vila-seca jutjats per una brutal pallissa a un lleidatà, segons la sentència, a què ha tingut accés SEGRE. Dos dels urbans s'enfrontaven a acusacions pels delictes de tortures greus, intent d’assassinat i falsedat en document oficial comesa per un funcionari públic. El tercer policia, aleshores cap de la Policia Local de Vila-seca, estava acusat d'encobrir els fets. També ha quedat absolt l'Ajuntament de Vila-seca, com a possible responsable civil dels danys a l'home.

