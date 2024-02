Adeu en gran

detail.info.publicated Xavier Pujol detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Finques Prats Lleida Llista no estarà a quarts de final de la Champions, una cosa que hauria estat tota una gesta, després d’empatar (5-5) davant del campió de Lliga i Copa d’Itàlia, un Trissino que va salvar un punt a dos minuts del final. Els llistats, que necessitaven guanyar per 4 gols per continuar amb opcions, van firmar un enorme partit i van fer prou mèrits per guanyar-lo i per una diferència folgada, però les parades de Zampoli i les quatre faltes directes fallades els van privar d’un triomf de prestigi.

Aquesta vegada el quadre d’Edu Amat va veure porteria a la primera ocasió clara que va tenir, en una jugada personal de Jordi Badia que va batre Zampoli escorant-se cap a l’esquerra i disparant al pal llarg. Un gran gol que va obligar els italians a avançar línies de pressió, dificultant molt la sortida de bola dels lleidatans, que durant uns minuts ho van passar malament. Gavioli va tenir l’empat només 30 segons després, però Javi Sánchez va resoldre bé. El partit va començar a canviar amb l’entrada en joc de Giulio Cocco. L’estrella dels italians, que ja va ser un malson en l’anada anotant un hat-trick, va crear dos jugades en menys de mig minut que van provocar un tomb en el marcador.Primer, sortint des de darrere de la porteria i després de diverses rematades, Méndez va aprofitar un rebuig per marcar. I 25 segons després, una altra vegada Méndez va transformar en gol un servei aparentment inofensiu avançant-se a Julián Martínez. El Llista tornava a anar darrere en el marcador, cosa que no li és estranya, però aquesta vegada li va costar reaccionar davant d’un Trissino molt ben parapetat al darrere i molt perillós amb el joc de control. Una jugada d’oportunisme de Folguera va permetre als lleidatans restablir la igualada, un gol que els va fer creure que podien guanyar el campió italià. Ocasions no els van faltar per avançar-se de nou, com un tir d’Ojeda i un altre a boca de canó de Badia després d’una jugada de gran classe. Méndez també va rondar el tercer del seu compte després d’una jugada de Gavioli, i Malagoli va gaudir de dos claríssimes ocasions, però Javi Sánchez, que no va estar gaire encertat en el primer gol italià, es va rescabalar amb dos grans parades. I quan semblava que s’arribaria al descans en taules, una gran assistència d’esquena de Folguera la va aprofitar Moncusí per marcar a plaer i situar un inesperat 3-2 en el lluminós.A la represa, el Finques Prats va sortir a buscar la victòria i Aragonès va avisar en el primer minut, poc abans que Folguera firmés el 4-2 en un tir que després de tocar al patí de Reinaldo García va entrar a la porteria. El Llista encara va poder augmentar el seu compte amb la desena falta del Trissino, però Nico Ojeda no va aprofitar la directa. Segonos després es va repetir la història però al revés, i Cocco tampoc no va saber materialitzar la directa. Una de les claus del partit va arribar en el minut 30, quan els àrbitres van anul·lar un gol legal al Llista a l’entendre que el tir d’Ojeda havia picat al patí de Moncusí abans d’entrar a la porteria, quan en les imatges es veu clarament que el llistat remata amb l’estic. I del possible 5-2 es va passar en qüestió de segons al 4-3, obra de Cocco, que tornava el Trissino al partit.El Finques Prats va mantenir el tipus i després d’errar Aragonès la segona directa de la nit per l’exclusió de Méndez, Badia anotava el 5-3 després d’una gran assistència de Paiva en superioritat. Els d’Edu Amat haurien pogut liquidar el duel, primer amb una altra directa que va errar Folguera i després amb tres claríssimes ocasions, dos d’Aragonès i una de Moncusí, que també fallaria una directa poc després que Méndez anotés el 5-4 de penal. En un final d’infart, el Llista no va aconseguir marcar el sisè i a dos minuts de la conclusió, Méndez firmava un empat immerescut.

Edu Amat: “És un empat que al final de la temporada valorarem”

Edu Amat estava ahir content per la imatge i el partit de l’equip, però contrariat per no emportar-se un triomf que van merèixer. “No ens n’anem tocats, perquè no podem perdre la perspectiva, som a la Champions i hem sumat el segon punt de la història empatant contra el millor equip d’Itàlia dels últims tres anys. A més, ho hem fet dominant el marcador durant molts minuts, amb opcions d’anar-nos-en de més de dos gols i matar el matx, perquè crec que si haguéssim tingut tres gols de diferència ells s’haurien posat molt nerviosos pel tema de l’average, però no hem estat capaços de ficar-la”, va assenyalar Amat, que va afegir: “Hem marcat cinc gols i ens n’anem contents perquè almenys hem trencat la ratxa de no marcar, però amb la sensació que n’hauríem pogut anotar molts més. Ens n’anem amb un empat que al final de temporada valorarem. Necessitàvem trencar la ratxa de derrotes i ho hem vist molt a prop, però se’ns ha escapat faltant dos minuts i això ens deixa una mica tocats”.