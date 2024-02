La Copa Atlas arranca demà amb 48 equips

La setena edició de la Copa Atlas Energia-33 Torneig Benjamí Atlètic Segre, competició de gran prestigi i considerat la Champions del futbol base, arranca aquest cap de setmana al Municipal Ramon Farrús de Lleida amb la disputa de la fase prèvia en la qual, 24 equips en la categoria sub-10 –benjamí– i uns altres 24 en la sub-12 –aleví– buscaran sis places per a les respectives fases finals que es disputaran l’1 de juny al mateix escenari i en el qual es reuniran les bases d’alguns dels clubs més importants de l’Estat.

Néstor Gutiérrez, CEO d’Atlas Energia, patrocinador i coorganitzador del torneig, juntament a l’Atlètic Segre, va destacar la voluntat de la competició de continuar creixent i que l’objectiu per a aquesta edició és que sigui internacional. “Des del principi vam voler que aquest torneig es convertís en un referent i ja ho és des del moment que clubs com Barcelona, Saragossa, València o Girona volen tornar cada any.” Gutiérrez va destacar com a novetat per a la fase final d’aquest any el debut del Betis, “un club que té molts seguidors” i que els organitzadors estan fent gestions “perquè participin la Juventus i el Tolosa”.Néstor Gutiérrez va presentar el torneig al costat dels vicepresidents de l’Atlètic Segre, Pedro Sánchez i Txemi Tella; el president de l’Atlètic Lleida, Josep Maria Oromí, i el coordinador del torneig, Mario Sampietro. La competició, que serà retransmesa en directe per Lleida TV, arrancarà demà amb el torneig sub-10 i continuarà diumenge amb el sub-12. Un total de 120 partits entre les dos jornades, que començaran a les 09.00.Mario Sampietro va destacar el canvi de format d’aquesta edició. “En cada categoria hi ha 24 equips que queden repartits en quatre grups de 6 equips cada un, fet que assegura que tots disputin un mínim de cinc partits”, va explicar. En les dos jornades, dels 4 grups dos es disputen al matí i dos a la tarda. Es classificaran per a la fase final de l’1 de juny el campió de cada grup, juntament amb el millor segon dels grups que han jugat al matí i el millor segon dels que ho han fet a la tarda. En la fase final hi haurà 16 equips en cada categoria.Dels quaranta-vuit equips que competeixen aquest cap de setmana, una mica més de la meitat són lleidatans. D’aquesta manera, en sub-10 hi ha AEM, Gardeny, Bordeta, Atlètic Lleida, At. Segre, EF Noguera, Baix Segrià, Guissona, Mollerussa, EF Urgell, Balaguer, Orgèl·lia i FE Pinyana. Pel que respecta a la categoria sub-12 ho faran Pardinyes, Baix Segrià, EF Noguera, Balaguer, At. Segre, Mig Segrià, Bordeta, Orgèl·lia, Atlètic Lleida, Mollerussa, AEM i EF Pinyana.