L’equip espanyol de natació artística, amb una interpretació d’Aladí, va portar el seu exercici fins a la tercera posició en el preliminar del solo lliure, l’última de les tres rutines per equips que es naden en aquest Mundial de Doha. Si manté aquest nivell a la final, al marge d’assegurar-se una medalla, aconseguirà també la plaça per als Jocs Olímpics de París per a les proves d’equips i el duo.