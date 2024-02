El futbol introduirà les targetes blaves per expulsar jugadors durant deu minuts

detail.info.publicated efe

El reglament del futbol introduirà pròximament la novetat de les targetes blaves, amb les quals es castigarà amb una expulsió de deu minuts als jugadors que cometin faltes tàctiques o protestin les decisions de l’àrbitre, segons el diari britànic 'The Telegraph'.

Així ho ha decidit l’organisme encarregat d’elaborar les regles del joc, l’IFAB (International Football Association Board), que començarà les proves amb aquest tipus de càstig en partits d’elit aquest mateix estiu.

Es tractaria de la primera vegada que s’introdueix una nova targeta disciplinària des de l’arribada dels cartrons groc i roig al Mundial de 1970.

Aquest nou protocol, que segons el 'Telegraph' serà anunciat demà, divendres, restringirà les targetes blaves a les faltes que tallin "atacs prometedors" o a les protestes dels futbolistes.

A més, un jugador serà expulsat del partit si rep dos targetes blaves, o una de blava i una de groga (i viceversa).

Per permetre que el nou reglament prengui impuls, en un inici els partits de més alt nivell quedaran exclosos d’aquestes targetes, encara que la Federació anglesa el vol implementar en els partits de la Copa i de Copa femenina de la pròxima temporada.

On no s’utilitzaran targetes blaves és a la pròxima Eurocopa d’Alemanya aquest estiu, ni en la pròxima edició de la Lliga de Campions.

El president de la UEFA, Aleksander Ceferin, es va declarar en una recent entrevista amb el 'Telegraph' totalment contrari a la innovació, al considerar que "ja no es tracta de futbol".

L’expulsió de futbolistes a 'gàbies’ on compleixen temporalment un càstig per protestar ja es fa en partits d’aficionats i juvenils. A més, segons el diari, l’IFAB també ha aprovat un assaig perquè només els capitans dels equips tinguin dret a parlar amb els àrbitres, com ja es fa en el rugbi.

Els dirigents de l’organisme creuen que el comportament dels futbolistes és "un càncer que mata el futbol", per la qual cosa han decidit intervenir per aturar aquestes conductes i per eliminar les faltes que impedeixen ocasions de gol però que no arriben a complir els criteris per ser castigats amb roja.