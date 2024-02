Talavera inicia el seu quart mandat al CN Lleida

detail.info.publicated XAVIER MADRONA detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Josep Talavera acaba d’iniciar el seu quart mandat al capdavant del Club Natació Lleida “amb la il·lusió intacta” després de ser proclamat president dissabte passat al ser l’única candidatura presentada i amb els objectius centrats a ampliar i millorar les instal·lacions d’una entitat que compta amb 4.900 socis.

Pepito Talavera, que el proper mes d’abril complirà 20 anys des que va accedir per primera vegada a la presidència, va destacar que, entre els seus objectius en aquest quart mandat, figuren la potenciació de les seccions i activitats infantils, així com millores en les instal·lacions d’un club poliesportiu, malgrat que en el nom figuri la natació com a emblema. “Tenim intenció de cobrir la piscina de cinquanta metres, que és on anirà el centre de tecnificació. Estem mirant un nou espai per construir un nou gimnàs i també volem construir unes pistes de pickleball, un esport de raqueta que està sent tot un boom i que ve dels Estats Units”, va explicar Talavera.El pickleball és un esport de pala o raqueta que en el seu joc combina elements del tenis, pàdel, bàdminton i ping-pong o tenis taula, i que no requereix tanta exigència física com d’altres i s’adapta a qualsevol edat.Quant a esdeveniments i competicions que té previst acollir el CN Lleida, n’hi ha dos de destacades. Una és el Campionat de Catalunya de beach tenis (tenis de platja) per a majors de 30 i de 50 anys, que mai no ha tingut lloc a Lleida. “És una modalitat que tira molt al nostre club i acollirem aquest campionat d’aquí a dos setmanes”, va dir Pepito Talavera.L’altra competició destacada és el Campionat de Catalunya benjamí de tenis, que tindrà lloc durant el mes de juny. “Es tracta d’un torneig amb impacte per al club i la ciutat, ja que s’esperen unes 1.600 persones entre familiars i acompanyants”, va assenyalar Talavera. La seua nova junta, en la qual segueixen pràcticament tots els membres que van estar en l’anterior mandat, està formada per Sílvia Marín, Hèctor Roca, Anna Gómez, Òscar Aliaga, Lídia Gómez, Josep Prat, Núria Amorós, Joan Plana, Judith Llinàs, Manel Noguero, Joan Escobar i Àlex Palau.