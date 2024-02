L'Audiència Nacional multa el Barça amb 23 milions

L’Audiència Nacional va confirmar ahir la resolució del Tribunal Econòmic Administratiu Central que va imposar al Barcelona el pagament d’una multa de gairebé 23 milions d’euros per l’IRPF entre 2012 i 2015 derivat de les retribucions als agents esportius dels jugadors.El club va respondre en un comunicat que recorrerà la sentència al Tribunal Suprem i va assegurar que “sorprèn” que aquesta secció de l’Audiència Nacional “no hagi tingut en compte la jurisprudència més recent del Tribunal Suprem sobre això”, i per la qual s’han pogut “beneficiar” altres clubs en “sentències recents per la mateixa problemàtica”. Segons el club, la sentència no comporta “de moment cap obligació de pagament” per a l’entitat, que, tanmateix, té aquesta contingència “degudament proveïda en els comptes”.

Segons explica la resolució, la qüestió de fons és la naturalesa dels serveis deixats pels agents, ja que l’administració afirma que les retribucions pagades pel club tenen la naturalesa de servei al futbolista i estan subjectes a retenció en el moment de l’abonament, mentre que el Barcelona entén que els imports corresponen a la retribució acordada pels seus serveis prestats a l’entitat esportiva.

Apel·lació manté la sanció a Vitor Roque

El Comité d’Apel·lació va desestimar ahir el recurs presentat pel Barcelona i va mantenir la sanció d’un partit al brasiler Vitor Roque per la segona groga que va veure en l’última jornada, davant de l’Alabès, per la qual cosa es perdrà el partit de demà contra el Granada.

Madrid i Girona es juguen avui el liderat de la Lliga

El Madrid rep avui (18.30) el Girona, en un duel amb el liderat en joc, ja que el conjunt gironí arriba dos punts al darrere del Madrid, tot i que no comptarà amb el seu tècnic Míchel ni amb Blind i Yangel Herrera, els tres sancionats.