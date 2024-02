El Barça torna a guanyar el Sevilla i segueix intractable

Després de la golejada de dimecres passat al Sevilla (8-0) a la Copa, el Barça va tornar a imposar-se ahir al conjunt sevillà per segona vegada aquesta setmana, tot i que ho va fer amb un resultat més ajustat (0-3). El Barça ha guanyat els 17 partits que Lliga que ha disputat.

Claudia va inaugurar el marcador amb un xut llunyà que va situar el 0-1 al minut 18 i malgrat que el conjunt blaugrana va ser superior durant la primera part, no va aconseguir fer més acostaments de perill sobre la porteria d’Esther Sullastres, amb la qual cosa es va arribar al descans amb aquest 0-1. En la segona part, el Sevilla va seguir a un bon nivell defensiu i fins i tot va provar de buscar l’empat amb una ocasió d’Amanda Sampedro. El Barcelona continuava tenint dificultats per tancar el matx, però la danesa Caroline Graham Hansen va obrir la diferència amb el 0-2 al minut 71. El Barça va aprofitar el cop per sentenciar només dos minuts després. Mariona Caldentey va finalitzar amb qualitat i encert la passada d’Aitana Bonmatí per concloure el compte al minut 73 de partit (0-3) i sumar tres punts més i un nou triomf a un equip que marxa llançat cap a un nou títol.