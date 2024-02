Derrota de l’AEM a domicili (1-0) contra l'Osasuna

detail.info.publicated COLAU OBRADOR

El partit ha començat amb poca presència ofensiva de l'AEM, que s'ha vist dominat per Osasuna. La gespa ha fet que la pilota corregués molt i els espais creats a causa de les grans dimensions han estat aprofitats per les navarreses. Rubén López ha fet un canvi a la primera part, substituint a Evelyn per Alba Quintana. Un minut després, al 30, ha arribat el gol de l'Osasuna amb una jugada d'estratègia a pilota aturada on la defensa lleidatana no ha pogut fer més. Els últims 15 minuts de partit no han canviat la dinàmica, i hi ha hagut poca reacció de les de la capital del Segrià.

La segona meitat ha començat amb la mateixa dinàmica que la primera, amb poques ocasions de cap dels dos conjunts. L'ocasió més clara ha estat una pilota al pal d'Alba Quintana 5 minuts després de començar la segona part. Les navarreses han intentat marcar el segon buscant centrades laterals, on Laura Martí ha salvat diverses ocasions. Al minut 75 ha estat a punt de marcar Silvia Peñalver en una rematada que ha marxat per sobre del travesser, en una ocasió que buscava empatar el partit. Els últims minuts de joc han estat marcats per les pèrdues de temps de l'Osasuna i dels canvis defensius fets per les navarreses. L'AEM ha continuat atacant, però no han aconseguit empatar el partit i s'ha imposat el marcador de la primera part.

Les lleidatanes perden i estrenyen la part baixa del play-off, quedant a dos punts de l'Osasuna que marca la primera posició fora de descens. Derrota i sense marcar un altre cop fora de casa. Rebran la setmana que ve al Recasens al Barcelona B, diumenge 18 a les 12 del matí.