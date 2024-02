El Finques Prats visita el Rivas en un duel clau

El Finques Prats Lleida afronta avui un desplaçament transcendental que pot marcar el seu futur més immediat a l’OK Lliga. Tercer per la cua visita el Rivas (16.00 hores), que és penúltim, en zona de descens directe i que té tres punts menys que l’equip lleidatà.

Un triomf permetria al Llista distanciar l’equip madrileny a 6 punts, a més de guanyar l’average, però una derrota complicaria encara més el futur a la Lliga dels lleidatans, que no guanyen des de fa dos mesos, concretament des del 10 de desembre, quan es van imposar per 3-1 al Reus. Compaginant la Lliga amb la Champions, competició de què han quedat eliminats després d’empatar 5-5 amb el Trissino italià, en la competició domèstica han sumat només un dels últims 15 punts disputats.

Malgrat la transcendència del partit, el tècnic lleidatà, Edu Amat, es negava a definir el duel d’avui com una final. “Passi el que passi no serà definitiu, perquè encara quedarà molta Lliga”, tot i que sí que va admetre que “és un partit important, perquè ens enfrontem al rival que tenim més a prop per sota”. Amat va destacar que “volem trencar la ratxa que portem sense guanyar sabent que una victòria ens allunyaria d’ells”. Va admetre també que “l’equip té urgències per guanyar si volem sortir de la zona de baix i per això només pensem en els tres punts”.