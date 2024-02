El Lleida rep el Manresa per no perdre pistonada

El Lleida vol redimir-se avui (17.00/Lleida En Joc) de l’última derrota al camp de l’Atlètic Saguntí (1-0) contra la visita al Camp d’Esports del Manresa, un rival necessitat ja que es troba en zona de descens, a quatre punts tant de la zona de play-out com de la permanència directa.

L’equip d’Ángel Viadero no pot permetre’s una punxada a casa, que el faria perdre pistonada en la igualadíssima zona noble de la classificació, ara liderada per l’Hèrcules, que arrancava la jornada quart.El conjunt alacantí va superar ahir l’Andratx (0-2) en l’únic partit de dissabte i, a l’espera que juguin els seus rivals, té dos punts de marge respecte a l’Europa i tres davant el Lleida, tercer, i el Badalona Futur, quart.Per mantenir-se de ple en la pugna per la plaça d’ascens directe, els lleidatans provaran d’endinsar-se en la mala dinàmica del Manresa, que encara no coneix la victòria aquest 2024, en el que suma només un punt de quinze possibles i, a més, ha viscut un relleu a la banqueta.Xavier Corominas va ser cessat com a tècnic després de mitja temporada al càrrec a mitjans de gener i va ser rellevat per Aitor Maeso, que ja era el segon entrenador de l’equip la temporada passada i va tornar al club per agafar les regnes de l’equip com a primer entrenador.Tanmateix, l’equip del Bages encara no ha puntuat després de tres partits amb el nou tècnic i fora de casa és el pitjor equip de la categoria, amb sis punts sumats i una sola victòria, en la primera jornada davant del Saguntí.Malgrat la mala dinàmica del rival, el tècnic blau, Ángel Viadero, espera un encontre “molt complicat, perquè ara tots els equips es juguen molt i els partits sempre són a vida o mort”. Per aquest motiu, el càntabre, que tindrà l’única baixa per sanció de Mateo Enríquez i haurà de descartar dos jugadors en la convocatòria, va recalcar que “és important no encaixar i posar-se al darrere al marcador, perquè a hores d’ara remuntar costa un món i obliga a estar molt fi”.

Esgotats els 200 primers àlbums que va llançar el club

El club ja ha esgotat els primers 200 àlbums així com els 2.000 primers sobres de cromos que va llançar a la venda a mitjans d’aquesta setmana, amb els jugadors actuals de l’entitat i records històrics. El club demanarà 100 àlbums i 1.500 sobres més.