El Mollerussa guanya al San Cristóbal i s’allunya del descens (0-2)

El partit ha començat amb els dos equips molt poc ofensius i més preocupats per no encaixar gol, no hi ha hagut gaires ocasions per cap dels dos equips. En el minut 25 de la primera part, el Mollerussa a través d'un Nico Magno que avui ha jugat de pivot, ha tingut una arribada a l'àrea, i des de la frontal d'aquesta, el jugador argentí ha pogut anotar el primer gol del partit.

Arran d'aquest gol, els locals han volgut donar una passa endavant en el joc, i han començat a generar ocasions, sobretot per les bandes, però el davanter italià Piovaccari no ha estat afinat de cara a porteria. Així s'ha arribat al descans, on el Mollerussa ha vist que podia endur-se el premi de Ca N'anglada.

La segona part va començar amb els dos equips molt contemplatius, i no feia la sensació que cap dels dos anés del tot a pel partit, un havent de remuntar i l'altre volent tancar el matx. En el minut 63 i en una jugada aïllada, una sacada de córner per part del Mollerussa, va deixar la pilota morta a l'àrea petita i Jordi Pedrós la va aprofitar i va marcar el segon gol dels visitants.

A partir del gol el Mollerussa seguia molt ben plantat en defensa, i l’equip local no va generar gaire perill, més enllà d’alguna ocasió que va aturar bé Buetas. Els visitants van poder marcar algun altre gol, però no van estar encertats i el partit va finalitzar 0-2.

Amb aquest triomf, el Mollerussa segueix fora dels llocs de descens, en una situació molt còmoda en la classificació, ja que es troba a sis punts del descens. La setmana vinent rep al Badalona a casa.