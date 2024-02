El retorn de Joan Masip impulsa l'ENoLI Borges

Joan Masip va tornar a jugar ahir amb l’ENoLI Borges Vall, després de ser baixa per una lesió al turmell des de la pretemporada, i la seua aportació va ser decisiva perquè l’equip de les Garrigues firmés una victòria vital a la pista del Collado Mediano (1-4). Masip va impulsar l’equip aportant dos punts a un triomf que l’allunya d’un rival directe en la lluita per la permanència i que permet prendre aire als de les Garrigues, situant-se setens a la classificació, amb 12 punts, tres per sobre de l’equip madrileny, que es manté en zona de descens al costat del San Sebastián de los Reyes. La d’ahir va ser la tercera victòria a la Lliga per al CTT Borges, que ha guanyat dos vegades el Collado Mediano i va sumar també un triomf contra el Pontevedra.

Masip va ser, precisament, el primer a sortir a escena i el seu retorn no va poder ser més triomfal. Va derrotar per 0-3 Juan Pedro Sánchez, encara que amb parcials molt ajustats. En el primer set es va imposar per 7-11, per anotar-se els dos següents per 9-11 i 11-13 i pujar el primer punt al marcador del seu equip.Norbert Tauler va demostrar de nou el seu gran moment de forma i va aportar el segon punt per als de les Garrigues al derrotar per 2-3 el xinès Shi Weidong en un duel en el qual els parcials van ser 5-11, 11-6, 9-11, 15-13 i 6-11.Amb 0-2 en contra, el Collado Mediano va ajustar el marcador amb el triomf d’Ángel Ayuso sobre el serbi Marko Jevtovic per 3-1 i parcials de 7-11, 11-6, 11-4 i 11-7.Amb 1-2 al marcador va arribar el duel clau. De nou sortia Joan Masip per enfrontar-se a Shi Weidong. Va ser un partit apassionant, amb parcials ajustats, que finalment va caure del costat de Masip per 2-3, amb la qual cosa el partit se situava 1-3 per a l’ENoLI Borges Vall. Els parcials d’aquest partit van ser 11-13, 11-7, 10-12, 11-8 i 6-11.L’encontre el va tancar Marko Jevtovic, que va derrotar amb certa facilitat Juan Pedro Sánchez per 0-3, la qual cosa deixava l’1-4 definitiu i dos importants punts per al Borges. Els parcials van ser 8-11, 3-11 i 7-11.El pròxim partit de l’equip lleidatà tindrà lloc el divendres dia 16, a les 18.00, rebent l’Olot amb entrada gratuïta.